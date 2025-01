Parcheggio per Ibla: il Pd, Fdi, M5S dicono no. Fondi per fortuna approvati dalla maggioranza

L’Amministrazione comunale di Ragusa ha deciso, si spera, di puntare con nuova determinazione sulla realizzazione di un nuovo parcheggio a Ibla, considerato da tutti un’infrastruttura fondamentale per migliorare l’accessibilità al quartiere barocco. Per questo motivo, nel recente piano di spesa dei fondi della Legge su Ibla, sono stati stanziati ulteriori 500mila euro a supporto della realizzazione dell’opera. Un passo avanti importante, che si somma alle altre risorse già individuate attraverso un mutuo comunale e i fondi rimodulati garantiti dalla Provincia regionale.

Eppure, nonostante l’evidente necessità dell’opera, in Consiglio comunale le forze di opposizione, tra cui il Partito Democratico, il Movimento 5 Stelle, Fratelli d’Italia, hanno votato contro il piano di spesa proprio per la presenza di questa somma destinata al parcheggio. Una scelta che rischia di apparire come una mera opposizione politica, a scapito di un’infrastruttura che tutti riconoscono come prioritaria. L’opposizione dice infatti che queste somme, 500 mila euro, si sarebbero dovuti utilizzare piuttosto per utilizzarli per il recupero di immobili. Ora, diciamolo chiaramente, ma quanti palazzi si possono recuperare con 500 mila euro? E soprattutto quanto è prioritario, alla luce delle esigenze emerse negli anni, il nuovo parcheggio di Ibla rispetto al recupero di uno o due palazzi che potranno essere inseriti prossima volta? La risposta è praticamente scontata.

L’Amministrazione Cassì ha deciso, speriamo, di invertire la rotta rispetto al passato, quando proprio il Movimento 5 Stelle, quando era alla guida della città, inspiegabilmente eliminò il parcheggio dal piano triennale delle opere pubbliche, salvo poi reinserirlo in scadenza di mandato. Oggi, invece, si sta finalmente lavorando per concretizzare un’opera attesa da decenni, con un impegno economico che arriva da diverse fonti proprio per garantire la sostenibilità dell’intervento. L’attuale parcheggio a Ibla è del tutto insufficiente e costringe residenti e turisti a utilizzare esclusivamente i mezzi pubblici, limitando l’attrattività della zona.

“Il parcheggio di via Discesa Peschiera è un’opera indispensabile per il rilancio di Ibla e per la sua piena accessibilità. Abbiamo individuato ogni possibile risorsa per realizzarlo, perché crediamo fermamente in questo progetto. L’opposizione ha preferito dire no per mere ragioni politiche, ma noi andiamo avanti”, dichiara l’assessore ai Centri storici, Giovanni Gurrieri.

Le critiche mosse dalle forze di minoranza riguardano soprattutto l’utilizzo dei fondi della Legge su Ibla. Il consigliere comunale Sergio Firrincieli, esponente del M5S, ha dichiarato: “Siamo assolutamente favorevoli al parcheggio e lo abbiamo sempre ritenuto strategico, ma questi fondi dovrebbero essere destinati alla riqualificazione degli immobili storici. Il parcheggio potrebbe essere finanziato interamente con altre risorse, come il mutuo comunale o i ristori della conduttura elettrica Eni-Malta”.

Anche il Partito Democratico ha espresso forti perplessità: “Il parcheggio è un’opera importante, ma non può assorbire un terzo dei fondi della Legge su Ibla, che servono per il recupero del centro storico e la valorizzazione delle attività economiche”, hanno dichiarato i consiglieri dem Peppe Calabrese, Mario Chiavola e Giuseppe Podimani.

Il Gruppo Misto, astenendosi al voto, ha criticato l’intero piano di spesa definendolo “poco aderente alle esigenze del quartiere e privo di una reale visione programmatica”.

Nonostante le critiche, il piano di spesa è stato approvato grazie ai voti della maggioranza e rappresenta un nuovo passo concreto per la realizzazione del parcheggio. Rimangono ancora molte sfide da affrontare, dalla definizione del progetto esecutivo alla successiva realizzazione, ma l’obiettivo è finalmente chiaro: rendere Ibla più accessibile e valorizzarla come merita. L’auspicio è che, al di là delle contrapposizioni politiche, si possa finalmente giungere alla realizzazione di un’infrastruttura tanto attesa dalla cittadinanza.

© Riproduzione riservata