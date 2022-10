Panico a Pozzallo: bimba resta chiusa in auto, un passante sfonda il vetro

Panico a Pozzallo: un uomo ha lasciato la figlia in auto per andare a fare una commissione. Molto probabilmente, si è attivata la chiusura centralizzata dell’auto e la bambina non è riuscita a sbloccare il meccanismo.



Sono intervenuti alcuni passanti che hanno notato la bambina intrappolata nell’auto, presa dal panico, e così, uno di essi, ha deciso di sfondare il vetro per liberarla. Quest’ultimo, è rimasto ferito ma per fortuna la piccola è stata tratta in salvo.

