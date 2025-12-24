La gestione del personale psicologico nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Ragusa e della Sicilia è al centro di un acceso dibattito dopo la pubblicazione del primo report dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presentato all’Assessorato regionale alla Salute. Il documento ricostruisce le procedure di reclutamento dei dirigenti psicologi negli ultimi quindici anni, rivelando un quadro […]
Panettoni consegnati al carcere e ora al lavoro per recuperare il teatro
24 Dic 2025 15:08
Il panettone è un lusso per chi è recluso in carcere, ma è anche un simbolo del Natale. Oggi il presidente della Camera Penale degli iblei, l’avvocato Valerio Palumbo e il presidente regionale e provinciale dell’Aiga, l’avvocato Nanni Frasca hanno consegnato i panettoni, dopo averne ottenuto l’autorizzazione, ai detenuti e al personale del carcere di contrada Pendente di Ragusa portando gli auguri dei direttivi che rappresentano. E’uno degli impegni che era stato preso nel corso della visita e del convegno organizzato assieme all’associazione “Nessuno tocchi Caino”. Una promessa che era stata sollecitata dai detenuti che lamentavano il fatto di non potere ricevere la farina per produrre creme e impasti per un veto dal provveditorato regionale. Oggi quindi un primo passo.
I direttivi rappresentati ora dai presidenti, che per la consegna dei panettoni hanno incontrato il direttore del carcere Santo Mortillaro e il dirigente della polizia penitenziaria Claudio Iacobello, sono al lavoro per altri aspetti; tra questi, il reperimento di risorse per la ristrutturazione e la rifunzionalizzazione del teatro all’interno del carcere, ritenuto strumento importante e di valenza terapeutica nel recupero sociale.
© Riproduzione riservata