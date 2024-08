Pallavolo serie C. Young Lee Won è la nuova allenatrice dell’Ardens Comiso

Young Lee Won sarà la nuova allenatrice dell’Ardens Comiso, una squadra di pallavolo che milita in Serie C, sotto la guida del presidente Luca Occhipinti. La coach coreana, naturalizzata italiana, sarà affiancata dal figlio Boram Alfieri, che svolgerà il ruolo di assistente allenatore.

Young Lee Won è una figura di spicco nella storia della pallavolo italiana, avendo giocato in Serie A-1 con la Gierre Roma, dove ha vinto la Coppa CEV e ha partecipato alla Final Four di Coppa Italia, e in Serie A2 con il Palermo. Durante la sua carriera, ha militato in diverse squadre, tra cui Caltagirone, Mililtello, Bari, Cutro e Fidelis Torretta in Calabria. Anche dopo aver superato i 58 anni, ha continuato a giocare, spesso ricoprendo il doppio ruolo di allenatrice-giocatrice. A 64 anni, dopo aver appeso le scarpe al chiodo, ha deciso di tornare in campo, questa volta esclusivamente come allenatrice.

La storia tra Young Lee Won e l’Ardens Comiso ha radici lontane: circa 24 anni fa, la giocatrice era in procinto di approdare a Comiso, ma il trasferimento non si concretizzò. Oggi, quel sogno si realizza con il suo arrivo alla guida della squadra.

Il presidente Occhipinti ha espresso grande soddisfazione per l’ingaggio della Won, sottolineando l’importanza di avere una figura di così alto profilo nel team. La presenza di Young Lee Won, insieme a Boram Alfieri, rafforzerà ulteriormente il settore tecnico dell’Ardens Comiso, contribuendo alla crescita delle atlete, dalle più giovani ai livelli più alti della squadra.

Young Lee Won ha ricordato che già nel 2000 era stata vicina a unirsi alla squadra di Comiso e ha dichiarato di essere entusiasta di questa nuova sfida, desiderosa di trasmettere la sua esperienza alle nuove generazioni. Oltre a guidare la prima squadra, Won si occuperà anche di un gruppo di giovani atlete che parteciperanno al campionato Under 13 nella prossima stagione.

