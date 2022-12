Pallavolo B2 femminile, la Logos Ardens contro il Mascalucia: scontro diretto per la salvezza

Uno scontro diretto per la salvezza. La Logos Ardens giocherà sabato pomeriggio, alle 19, contro il Mascalucia Bricocity Alus Volley. Sia l’Ardens Comiso che il Mascalucia si trovano in zona retrocessione, con sei punti in classifica. La gara si gioca al Palazzetto dello Sport di Ragalna. Sarà l’ultima gara del campionato di B2 femminile nel 2022: si tornerà in campo, dopo la pausa natalizia, il 7 e 8 gennaio 2023 e l’Ardens giocherà di nuovo in casa contro la Saracena Cassiopea.

Per la gara di domani, l’allenatore Giacomo Tandurella sta valutando le condizioni delle atlete infortunate: dall’inizio della stagione il bravo coach gelese non ha mai avuto a disposizione tutte le atlete e non ha mai potuto schierare la squadra al completo. Le assenze e gli infortuni hanno funestato questa prima parte del campionato.

«Quella di sabato è una partita che vale doppio, può essere un vero e proprio crocevia per il nostro campionato. Affrontiamo una squadra che ha il nostro stesso punteggio. Purtroppo noi siamo state funestati da infortuni. Stiamo cercando di risalire la china e, in questi giorni, valuteremo le condizioni delle atlete infortunate, soprattutto di Denise Iapichino che speriamo di poter recuperare».

La squadra, nonostante le difficoltà di classifica, non demorde e crede nel riscatto possibile. «Le ragazze – prosegue Tandurella – hanno lavorato bene, c’è entusiasmo, sono motivate, nonostante i risultati negativi delle ultime settimane. Ma sono concentrate e determinate a dare il massimo per dare una svolta a questo campionato».