Pallavolo B2 femminile, la Ardens sconfitta dalla Volley Valley Catania

Nella gara esterna contro la Volley Valley Funivia Etna la Logos Ardens Comiso rimedia l’ennesima sconfitta di una stagione difficile. La squadra etnea ha vinto per tre a zero (parziali: 25 – 19; 25 – 14; 25 – 19). Con il risultato di ieri l’Ardens saluta virtualmente la serie B e si avvia verso un’inevitabile retrocessione.

Sulla gara hanno pesato le assenze per infortunio della centrale Sabrina Lucescul e della schiacciatrice Alice Chiarandà. Le assenze si aggiungono alle tante che hanno funestato una stagione che non è partita sotto i migliori auspici. I troppi infortuni, ma anche qualche defezione, hanno ridotto al lumicino l’organico della prima squadra. Anche ieri l’allenatrice Francesca Giucastro ha schierato numerose giocatrici fuori ruolo e la squadra non è quasi mai apparsa in grado di fronteggiare adeguatamente le avversarie. Hanno esordito in prima squadra due atlete provenienti dalla Prima Divisione: Margerita Cilia, schierata nel ruolo di “posto 4” e Giulia Tirella, adattata al ruolo di centrale Le atlete hanno giocato al meglio delle loro possibilità, con grande generosità, ma nulla hanno potuto contro la superiorità tecnica delle avversarie di Tremestieri Etneo, ben schierate in campo e con una formazione completa in tutti i ruoli.

«La sconfitta era quasi inevitabile – commenta l’allenatrice Francesca Giucastro – ma queste ragazze hanno giocato al meglio delle loro possibilità, costrette tutte ad adattarsi fuori ruolo per sopperire alle assenze. Nonostante questa situazione, abbiamo giocato alla pari, in alcuni momenti siamo state in vantaggio. Le atlete hanno giocato con l’anima e non sono affatto demotivate. Questo periodo così difficile darà a tutte la possibilità di crescere e di prepararsi al prossimo campionato. E la loro prestazione, di grande generosità, mi conferma che se non avessimo avuto le numerose assenze di questo torneo, questa squadra sarebbe riuscita a conquistare la permanenza in serie B2. E ancora oggi, nonostante tutto, sono convinta che sapremo fare bene in questa parte finale del campionato»