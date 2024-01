Pallavolo: a Ragusa il Torneo Wevza U20 femminile

Ragusa pronta ad accogliere le stelle della pallavolo giovanile. Prenderà ufficialmente il via mercoledì 3 gennaio a Ragusa, il Torneo Wevza, manifestazione che vedrà impegnata la nazionale under 20 femminile azzurra e che metterà in palio un posto per i prossimi Europei di categoria in programma ad agosto in Bulgaria e Irlanda. Le azzurrine sono state inserite nella Pool B insieme a Francia, Belgio e Germania; nella Pool A giocheranno invece Spagna, Olanda, Portogallo e Svizzera.

Tutte le partite del Torneo saranno disputate presso il PalaMinardi di Ragusa. Le azzurrine faranno dunque il loro esordio nel Torneo Wevza mercoledì contro la Francia, per poi chiudere la prima fase giovedì 4 e venerdì 5 gennaio rispettivamente contro Belgio e Germania. Tutti i match dell’Italia sono in programma alle ore 19.