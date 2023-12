Pallamano: l’Andimoda Ragusa conquista la seconda vittoria di fila

Il team dell’Andimoda Ragusa continua la sua marcia in Serie B di pallamano maschile con una seconda vittoria consecutiva, ottenendo un importante risultato di 41-38 contro il Marsala. La partita, disputata presso il Palaparisi, ha visto un primo tempo equilibrato che si è chiuso con un vantaggio di 21-17 a favore dei padroni di casa. Durante la ripresa, l’Andimoda Ragusa è riuscita a prendere il controllo del gioco, accumulando un vantaggio fino a +8. Tuttavia, il Marsala ha iniziato una rimonta, riducendo il distacco a soli -2 dai ragusani. Nonostante numerose espulsioni e momenti di difficoltà, l’Andimoda è riuscita a mantenere la lucidità necessaria per portare a casa la vittoria.

Da evidenziare le 13 reti segnate da Gabriele Giummarra, sempre più in lizza per il titolo di capocannoniere del torneo, e le 9 reti di Andrea Mazzone. In questa partita, l’Andimoda Ragusa ha potuto contare su un organico quasi completo, con il ritorno di Mazzone e Flavio Giummarra, precedentemente in prestito all’Enna, il cui supporto si è dimostrato fondamentale per fare la differenza.

Gli allenamenti continueranno fino alla fine della settimana, dopodiché ci sarà una pausa per le festività natalizie. Il prossimo appuntamento sarà all’anno nuovo.