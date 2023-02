Pallamano: da sabato la nuova fase a orologio, la KeyJey Ragusa riceverà la visita dell’Haenna

Si riparte. Da sabato al via una nuova parte della stagione 2022-2023 per quanto riguarda il campionato nazionale di Serie A2 di pallamano. La KeyJey Ragusa ospiterà, nella prima partita della fase a orologio in programma sabato a partire dalle 19, l’Orlando Haenna. Il match si giocherà alla palestra Parisi di via Bellarmino. Inutile dire che l’obiettivo del sette ibleo è quello di disputare una prestazione che possa condurre i giovani talenti agli ordini di coach Adam Klimek a ottenere l’agognata vittoria che manca sin dal primo match di campionato.

La pausa è stata utilmente sfruttata dallo staff tecnico ibleo per cercare di fare ulteriormente crescere un gruppo che punta le proprie potenzialità sui talenti giovanili che stanno seguendo pedissequamente le indicazioni dell’allenatore. “La partita con l’Haenna – spiegano dalla KeyJey Ragusa – ci vede naturalmente svantaggiati. Ma questo non vuol dire che abbiamo perso in partenza.

Ce la giocheremo, così come abbiamo sempre fatto finora. E speriamo di potere contare su quell’evoluzione auspicata sul piano tecnico e tattico che ci farebbe finalmente smuovere la classifica. Detto ciò, sappiamo che gli obiettivi per questa stagione sono quelli di fare crescere il gruppo e, soprattutto, di assicurare continuità al mondo della pallamano in città sapendo che, per ogni disciplina sportiva, ci sono momenti ciclici con cui fare i conti e questo è uno di quelli per cui dovremo cercare sino in fondo di fare la nostra parte com’è giusto che sia. La storia della pallamano a Ragusa è molto radicata e noi stiamo cercando di difenderla sotto tutti i punti di vista.

Abbiamo, insomma, una responsabilità non da poco da portare avanti e abbiamo dimostrato di sapere fronteggiare le avversità sapendo che l’obiettivo è quello di rimanere ancorati a questo meraviglioso sport. Non è stato semplice, in tutti questi anni, e non sarà semplice nemmeno adesso. Ma abbiamo maturato una certa esperienza, ormai, e pensiamo di avere la capacità di sapere come si debba andare avanti lungo questa direzione”.