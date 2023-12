Pallamano: Andimoda Ragusa sabato a caccia di punti sul campo dell’Albatro Siracusa

La squadra dell’Andimoda Ragusa si prepara per un’importante sfida sabato prossimo contro Siracusa, presso il campo dell’Albatro. L’obiettivo del sette ibleo, guidato da Salvatore Russo, è invertire la tendenza negativa che ha caratterizzato le ultime prestazioni e cercare di risalire in classifica. La partita è prevista per le 19 e rappresenterà la settima giornata del girone di andata.

Attualmente, l’unica vittoria dei ragusani risale al 20 ottobre, quando hanno giocato in casa contro il Cus Palermo. Da allora, la squadra ha faticato a ottenere risultati positivi, ed è per questo che si sta lavorando duramente per migliorare le prestazioni in campo e trovare il supporto necessario per salire in classifica. Con soli due punti conquistati, la posizione in classifica è delicata e richiede un cambiamento immediato.

Durante la settimana, il gruppo si concentrerà sull’allenamento con grande intensità, cercando di prepararsi al meglio per una partita che potrebbe rappresentare una svolta fondamentale in una stagione che finora non ha soddisfatto pienamente i colori della squadra. L’obiettivo principale è recuperare terreno e trovare la giusta direzione per invertire il trend negativo che ha contrassegnato l’inizio della stagione.