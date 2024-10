Palermo: si presenta “Ossigeno” il libro di Federica Molè dedicato al padre Gianni

Venerdì 25 ottobre a Villa Malfitano, Palermo, alle ore 18, sarà presentato “Ossigeno”, il libro della giornalista Federica Molé dedicato al padre Gianni Molé, anch’egli giornalista e per molti anni segretario provinciale della sezione Assostampa di Ragusa, scomparso nel 2020 a 61 anni a causa del Covid. Il romanzo, edito da Archinet, esplora il profondo rapporto tra padre e figlia, mettendo al centro una relazione fatta di affetto, ammirazione e un’eredità valoriale.

L’incontro sarà introdotto da Franco Nicastro, consigliere regionale dell’Ordine dei giornalisti, e vedrà la partecipazione di Ina Modica, consigliera regionale dell’Assostampa, assieme a Giuseppe Rizzuto, segretario regionale, Roberto Leone, vicesegretario vicario, e Roberto Ginex, presidente Inpgi, che dialogheranno con l’autrice.

Nel libro, come evidenziato dall’abstract di Guido Conti, emerge la figura di un padre autorevole e a volte ingombrante, che si è costruito una carriera giornalistica solida, ispirandosi a modelli come Sciascia, Falcone e Borsellino, in una terra complessa come la Sicilia. Federica racconta la sua ammirazione per il padre, con ricordi legati alle vacanze a Scoglitti, in un’infanzia felice e segnata dal profumo di sigari alla vaniglia. La sfida di Federica, che ha scelto di seguire le orme del padre nel giornalismo, è quella di raccontare questo rapporto di amore e ammirazione per un uomo che è diventato non solo un modello di vita, ma anche un simbolo di valori e di etica.

“Ossigeno” diventa così un simbolo di ciò che il padre rappresentava, non solo come figura di riferimento, ma anche come bisogno vitale di aria, di valori e di amore che resiste nonostante la tragedia della sua perdita improvvisa.

