Palermo: coltellata a una gamba per una lite, muore un giovane di 30 anni

Una sciocca rissa finita in tragedia nel palermitano.

In caserma dai carabinieri a Balestrate nel palermitano in queste ore c’e’ un sospettato, un trentenne, per l’omicidio di Vincenzo Trovato, morto dissanguato.



Gli investigatori stanno ascoltando un giovane di 30 anni. Secondo indiscrezioni l’omicidio sarebbe stato consumato per futili motivi.



I due avrebbero litigato poi si sarebbero picchiati. Poi il ragazzo ora sospettato avrebbe ferito Trovato e sarebbe fuggito. Trovato accompagnato dagli amici ha raggiunto la guardia medica dove poi e’ morto ha causa della ferita e della conseguente emorragia.



L’aggressione e’ avvenuta in un lido nel lungomare di Balestrate. La vittima e’ Vincenzo Trovato, di 22 anni, nato negli Usa. Non si sa se il giovane fosse in vacanza o viveva stabilmente a Balestrate. I Carabinieri hanno sentito gli amici del giovane e chi lo ha accompagnato in ospedale.