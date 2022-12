Città digitali: Ragusa deve ancora crescere

Ragusa deve ancora crescere in fatto di digitalizzazione. E’ quanto emerge dalla classifica dei Comuni più digitali d’Italia del rapporto ICity Rank 2022 di FPA. La graduatoria viene stilata sulla base dell’indice di trasformazione digitale, tenendo conto di otto indici settoriali come servizi online, canali social, piattaforme abilitanti, open data, apertura, WiFi pubblico, app municipali e IoT. La città di Ragusa si trova alla 92esima posizione ex aequo con Siracusa, mentre Palermo si posiziona al 15° posto, diventando la città più digitale della Sicilia.

Altre città siciliane presenti nella classifica sono Agrigento e Enna, entrambe con un indice inferiore a 30, e Catania al 55° posto. La tendenza al recupero del Mezzogiorno è confermata dalle prestazioni di Messina e Trapani, che hanno guadagnato rispettivamente 34 e 16 posizioni nella classifica. In generale, la Sicilia sta vivendo una forte accelerazione nel livello di digitalizzazione e sta recuperando le distanze dalle città del Nord.

Questo dimostra che la Sicilia sta investendo in nuove tecnologie e digitalizzazione per migliorare la qualità della vita dei suoi cittadini e competere a livello nazionale e internazionale.