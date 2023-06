Palazzo storico danneggiato: il comune di Vittoria dovrà risarcire i proprietari

Il comune di Vittoria dovrà pagare centinaia di migliaia di euro per i danni arrecati a palazzo Rizza, un edificio che, per anni, ha ospitato alcuni uffici comunali e la presidenza del consiglio comunale.

Nel 2017, dopo il subentro dell’amministrazione guidata da Giovanni Moscato, il comune aveva dapprima concordato con la proprietaria una decurtazione del canone di affitto, poi aveva deciso di rilasciare l’immobile, scegliendo di prendere in affitto altri locali di via Cavour, nei pressi della scuola Giovanni XXIII – Vittoria Colonna, che avrebbero dovuto ospitare la sede della Polizia municipale.

LA VICENDA



Con lo scioglimento del consiglio comunale e l’insediamento dei commissari, questo intento non venne concretizzato. Nel frattempo, la proprietaria dell’immobile aveva chiesto al comune il ripristino dei danni arrecati all’edificio. Per questo, si è innescato un contenzioso. La proprietaria, rappresentata in giudizio dall’avvocato Giuseppe Nicosia, ha ottenuto di recente una sentenza positiva. Il comune dovrà risarcire i danni arrecati all’immobile e pagare quindi qualche centinaio di migliaia di euro.

La notizia della sentenza che condanna il comune si è diffusa nei giorni scorsi ed è stata pubblicata dal quotidiano “La Sicilia”.

Palazzo Rizza, antica dimora nobiliare della famiglia vittoriese Pancari, poi passato ai Rizza, ha ospitato a lungo la sede della Compagnia dei carabinieri di Vittoria, prima del trasferimento nei nuovi locali di via Garibaldi. Successivamente, venne preso in affitto dal comune e ha ospitato uffici comunali fino a sei anni fa.