Pagamenti arretrati dipendenti del Comune di Chiaramonte: un piano per dilazionarli nel tempo

Si è svolta ieri, presso l’aula consiliare del Comune di Chiaramonte Gulfi, un incontro fra i dipendenti del Comune, l’amministrazione e le sigle sindacali Cisl Fp Ragusa Siracusa. L’argomento affrontato è noto: il mancato pagamento degli arretrati contrattuali e di altre voci stipendiali che, a causa della grave situazione finanziaria in cui si trova al momento l’Ente, non si è in grado di onorare.

IL PIANO

Il sindaco, Mario Cutello, ha presentato una proposta di un piano di pagamento concordato per soddisfare prima gli adeguamenti contrattuali e successivamente gli arretrati di salario accessorio. In parole povere, Cutello ha chiesto ai dipendenti del tempo e ha comunque garantito loro che quei soldi non andranno certamente persi. L’intenzione, piuttosto, è quella di concordare un piano, in accordo con i tecnici del comune, affinchè queste somme possano essere erogate dilazionandole nel tempo per dare un po’ di respiro al Comune di Chiaramonte. Si mira, quindi, innanzitutto a garantire la stabilità finanziaria dell’Ente che, com’è noto, sta attraversando un momento difficile ed è già stata effettuata una proposta per il piano di riequilibrio finanziario.

All’unanimità, i lavoratori presenti hanno affidato alla Cisl Fp il mandato di richiedere l’istituzione di un tavolo tecnico per concordare impegni precisi e relative scadenze con l’Amministrazione comunale.

La Cisl Fp ritiene che sia opportuno coinvolgere anche le altre organizzazioni sindacali firmatarie del contratto, in quanto crede che in momenti di particolare fragilità economica e sociale sia fondamentale superare le divisioni per il bene dei lavoratori e dei servizi forniti ai cittadini.