Padova, rissa sventata tra stranieri: in auto di un residente di Ragusa trovati machete, spray urticante

PADOVA – Un intervento tempestivo delle volanti della questura di Padova ha sventato nella tarda serata di giovedì una rissa tra due gruppi di stranieri nel piazzale di un supermercato del quartiere Guizza. Tra i fermati spicca un 25enne tunisino, richiedente asilo, con precedenti per spaccio e ricettazione, trovato in possesso di hashish e 300 euro in contanti.

L’indagine ha rivelato che l’auto coinvolta nella vicenda era di proprietà di un nordafricano residente a Ragusa, e all’interno sono stati rinvenuti strumenti pericolosi: due machete di 45 e 35 centimetri, un martello, un taser e tre bombolette di spray urticante.

A seguito della denuncia per porto abusivo di armi, il questore di Padova ha attivato l’ufficio immigrazione, predisponendo il rigetto della domanda di asilo del 25enne e avviando le procedure per l’espulsione. L’episodio mette nuovamente in luce la necessità di controlli più incisivi e la stretta collaborazione tra le forze dell’ordine e le autorità locali, anche per monitorare eventuali collegamenti con soggetti residenti in altre province come quella iblea. foto generata da AI

