Ospedale Maggiore, il parcheggio fantasma: Modica ne attende da anni il completamento

Il parcheggio dell’Ospedale Maggiore “Baglieri” di Modica è ancora incompleto e con l’arrivo delle prime piogge diventa impraticabile. A più di quattro anni dall’avvio del progetto, l’area di sosta che dovrebbe servire pazienti, familiari e personale sanitario continua a presentarsi come uno spiazzo sterrato, privo di asfalto e di una corretta regimentazione delle acque piovane.

Il progetto, di competenza dell’ASP di Ragusa, prevedeva la realizzazione di un ampio parcheggio al servizio dell’ospedale, con posti auto, viabilità interna, illuminazione e accessi pedonali. L’opera, attesa da tempo, rientrava in un più ampio piano di miglioramento dell’accessibilità ai presidi sanitari provinciali.

Nel 2021 era stata annunciata la parziale apertura al pubblico di circa 100 posti auto, ma da allora i lavori non hanno mai avuto un vero completamento.

A distanza di anni, la situazione continua ad essere al centro dell’attenzione pubblica. Cittadini e comitati civici denunciano le pessime condizioni del parcheggio, aggravate dal maltempo: il terreno, privo di pavimentazione, si trasforma in un pantano fangoso, con buche e irregolarità che mettono a rischio pedoni e automobilisti.

In una nota indirizzata agli organi di stampa, il Comitato cittadino presieduto dall’avv. Antonio Ruta ha espresso con fermezza la propria preoccupazione:

“Alcuni cittadini ci hanno segnalato le persistenti criticità che interessano il ‘nuovo’ parcheggio dell’Ospedale di Modica, lasciato a livello di sterrato. Le attuali condizioni del parcheggio determinano il formarsi di buche e irregolarità del suolo, con evidenti rischi per l’incolumità dei pedoni. Dopo le piogge, inoltre, l’area si trasforma in un ampio spazio fangoso i cui detriti vengono incolpevolmente trascinati dagli utenti fin dentro la struttura sanitaria, rendendo più gravoso anche il lavoro del personale addetto alle pulizie.

Riteniamo che tale situazione richieda un intervento urgente e risolutivo. Si chiede pertanto di procedere quanto prima alla realizzazione del manto asfaltato, al fine di garantire una fruizione più sicura, decorosa e funzionale dell’area di sosta, anche in considerazione della sua diretta pertinenza con i servizi sanitari dell’ospedale.

Confidiamo in un sollecito e concreto riscontro, che sarà certamente apprezzato da tutta la cittadinanza.”

La Direzione generale dell’ASP di Ragusa non ha ancora comunicato nuove tempistiche per l’intervento, ma secondo indiscrezioni interne l’opera sarebbe già inserita nel piano triennale delle manutenzioni straordinarie dei presidi ospedalieri.

Il Comune di Modica, interpellato più volte, ha ribadito la propria disponibilità a collaborare per la sistemazione della viabilità e dell’illuminazione, ma ha anche ricordato che la competenza finanziaria e realizzativa è interamente dell’Azienda sanitaria provinciale.

Nel frattempo, il disagio cresce. Dopo ogni pioggia l’area diventa quasi impraticabile, i pedoni si muovono con difficoltà e il personale ospedaliero segnala la presenza di fango e detriti persino all’interno dei reparti.

Un problema di decoro, ma anche di sicurezza, che i cittadini chiedono venga finalmente risolto.

“Non chiediamo miracoli – conclude il Comitato – ma un intervento concreto, visibile, che dia dignità a uno dei luoghi più importanti della nostra città.”

