Ordinanza anti-bivacco tradotta in tre lingue per la sicurezza di piazza San Giovanni

Ordinanza anti-bivacco tradotta in tre lingue per evitare problemi di ordine pubblico nel centro storico di Ragusa. A emanare la nuova ordinanza è il sindaco della città, Peppe Cassì che, in collaborazione con la Prefettura, i carabinieri e la polizia municipale ha avviato un controllo interforze nell’area interessata.

L’ORDINANZA

L’ordinanza sindacale introduce una serie di divieti e regolamenti per contrastare fenomeni come lo spaccio di droga, risse e il deterioramento del decoro urbano. L’area interessata da queste misure è stata ampliata, coprendo una zona quattro volte più vasta rispetto al passato. L’ordinanza è temporanea e in vigore fino al 30 settembre.

I divieti inclusi nell’ordinanza riguardano il bivacco, la vendita di alcolici dalle 17.00 alle 07.00 e i giochi presso il sagrato della Cattedrale e la rotonda Occhipinti. L’obiettivo di queste restrizioni è mantenere l’ordine pubblico e il rispetto del decoro nella zona.

L’ordinanza non vieta il consumo di alcolici negli spazi interni ed esterni degli esercizi commerciali presenti nell’area. Ciò significa che i commercianti possono continuare a offrire alcolici ai loro clienti all’interno dei loro locali o negli spazi esterni dedicati.

LA NOVITA’: L’ORDINANZA TRADOTTA IN TRE LINGUE

Un aspetto notevole è che l’ordinanza è stata tradotta in tre lingue: arabo, francese e inglese. Un provvedimento voluto dell’Amministrazione per comunicare regole chiare a tutte le comunità che vivono nel centro storico di Ragusa Superiore.