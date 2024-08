Ordinanza anti-bivacco sulle spiagge ragusane nella notte tra il 14 e 15 agosto: niente fuochi, niente tende, niente alcolici

Ordinanza anti-bivacco sulle spiagge del litorale ragusano emessa per il 14 e 15 agosto. Questi divieti saranno in vigore dalle ore 16:00 del 14 agosto 2024 fino alle ore 10:00 del 15 agosto 2024, e riguardano le seguenti attività:

Divieto di trasportare materiale che possa essere utilizzato per l’accensione di fuochi. Divieto di accendere fuochi o utilizzare strumenti che producono faville, braci, fumo, o che possano creare pericolo di incendio. Divieto di installare tende da campo, tendaggi e ricoveri provvisori. Divieto di consumare alimenti e bevande alcoliche, nonché di trasportare lattine e contenitori in vetro di ogni genere.

Le sanzioni

Le violazioni dell’ordinanza comporteranno una sanzione amministrativa pecuniaria che va da € 25,00 a € 500,00.

L’assessore alla Polizia Locale, Giovanni Gurrieri, ha sottolineato l’importanza della collaborazione della cittadinanza per garantire il rispetto di queste disposizioni, in modo da vivere la vigilia di Ferragosto in sicurezza, all’insegna del sano divertimento e della tradizione.

Per ulteriori dettagli, è possibile consultare l’ordinanza completa sul sito del Comune di Ragusa, disponibile al seguente link.

