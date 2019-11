"Operazione risorgimento digitale di Tim". Tappa a Modica - Ragusa Oggi

“Operazione risorgimento digitale di Tim”. Tappa a Modica

Toccherà tutte e nove le province siciliane ‘Operazione Risorgimento Digitale’ di Tim, il progetto di educazione digitale per l’Italia che raggiungerà un milione di persone attraverso corsi di formazione diffusi in tutte le 107 province italiane. L’obiettivo è dare impulso al processo di digitalizzazione del Paese, favorendo l’adozione delle nuove tecnologie da parte di un sempre più ampio bacino di cittadini. Si parte l’11 novembre da Marsala, comune simbolo del Risorgimento d’Italia, per toccare nelle settimane successive tutte le province della Sicilia: Bagheria (18 novembre), Sciacca (25 novembre), Enna (2 dicembre), Niscemi (9 dicembre), Modica (16 dicembre), Noto (13 gennaio), Acireale (21 gennaio) e Milazzo (27 gennaio).