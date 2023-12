Operai in serra senza protezioni individuali, denunciato datore di lavoro

Quattro operai, completamente privi delle necessarie protezioni individuali, al centro di un intervento della Polizia contro un imprenditore agricolo di Vittoria. L’accusa riguarda violazioni gravi delle norme di sicurezza sul lavoro.

L’operazione è stata attuata grazie a specifici servizi predisposti dal Questore della provincia di Ragusa, il Dr. Vincenzo Trombadore, volti a prevenire e contrastare il fenomeno dello sfruttamento nell’ambito lavorativo. La Squadra Mobile e il Commissariato di Pubblica Sicurezza di Vittoria, con il supporto del Servizio di Igiene degli ambienti di vita (S.I.A.V.), sono intervenuti presso un’azienda agricola sita in Vittoria, precisamente in C.da Dirillo, specializzata nella coltivazione di ortaggi in serra.

L’esame sul campo ha rivelato la presenza di quattro operai di diverse nazionalità, pronti a iniziare la loro giornata lavorativa ma completamente sprovvisti dei dispositivi di protezione individuale, quali guanti e scarpe antinfortunistiche. La scoperta ha portato a una rapida azione da parte degli agenti di polizia, che hanno avviato un’indagine immediata, sostenuta anche dalle testimonianze dei lavoratori coinvolti.

Il datore di lavoro, responsabile delle gravi violazioni in materia di sicurezza sul lavoro, è stato denunciato in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria. Le accuse comprendono l’intermediazione illecita e lo sfruttamento del lavoro. La denuncia è il risultato di un’attenta attività investigativa volta a garantire il rispetto delle normative in tema di sicurezza nei luoghi di lavoro e a contrastare fenomeni di sfruttamento lavorativo. foto di repertorio