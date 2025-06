Open Day Scuola dei Mestieri Logos: un ponte tra scuola, innovazione e lavoro anche a Ragusa

Una giornata intensa, fatta di incontri, seminari, laboratori e confronto diretto con le imprese: si è concluso con grande partecipazione l’Open Day della Scuola dei Mestieri Logos, svoltosi lunedì a Ragusa. Un’occasione preziosa per studenti e famiglie che hanno potuto esplorare da vicino le innovazioni tecnologiche, i nuovi scenari economici e le opportunità occupazionali e formative offerte dai percorsi co-progettati con le aziende partner di Logos.

L’evento ha coinvolto gli studenti in obbligo scolastico e gli allievi delle annualità più avanzate, che hanno avuto modo di confrontarsi con tecnici, docenti, professionisti e imprenditori locali nei settori della meccatronica, termoidraulica, estetica e acconciatura.

La Scuola dei Mestieri Logos si conferma un punto di riferimento per la formazione professionale anche a Ragusa. Nata dall’intuizione di Rosario Alescio, presidente dell’ente di formazione e agenzia del lavoro Logos, è un luogo in cui si sviluppano competenze pratiche e trasversali fondamentali per l’ingresso nel mondo del lavoro. Ad aprire i lavori, alle ore 14, è stato l’intervento introduttivo con i saluti del presidente Alescio e l’illustrazione degli obiettivi dei seminari: sensibilizzare e coinvolgere attivamente gli studenti nel proprio percorso formativo. Il primo seminario in programma, “3D Mechanics”, è stato dedicato alla transizione digitale nel mondo della riparazione dei veicoli. Il dott. Lorenzo Tomasi ha introdotto il tema rivolgendosi alle prime, seconde e terze classi dell’indirizzo “Operatore alla riparazione dei veicoli a motore” e alla quarta classe “Tecnico alla Riparazione”. A relazionare è stato Domenico Giudice, responsabile commerciale della Visual Software di Ragusa, che ha illustrato i vantaggi dell’integrazione digitale in officina: dalla gestione delle prenotazioni all’uso di strumenti diagnostici avanzati. Il dibattito è stato arricchito dalla presenza degli imprenditori Carmelo Antoci (Autofficina Antoci Emanuele) e Francesco Schembari (Autoriparazione F.lli Schembari), che hanno condiviso esperienze concrete. Contemporaneamente si è tenuto il seminario su “Energie Rinnovabili e l’efficienza energetica” per la quarta classe del corso “Tecnico di impianti termoidraulici”. Dopo l’introduzione del docente Giuseppe Alecci sulla sostenibilità ambientale, economica e sociale, è intervenuto Gianluigi Augurale, Ceo di Termotech Italia di Vittoria e autore di volumi sulla gestione d’impresa. Il focus si è concentrato sulle implicazioni della direttiva Ue “Case Green”, che impone la progressiva eliminazione delle caldaie a gas, e sull’adozione di tecnologie come pompe di calore a gas, solare termico e sistemi ibridi.

Spazio anche all’intelligenza artificiale applicata alla termoidraulica e al ruolo centrale delle nuove competenze “green” per costruire imprese competitive e sostenibili.

