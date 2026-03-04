Open Day nei consultori: per tutto il mese di marzo screening gratuiti per le donne di Ragusa

In occasione della Giornata internazionale dei diritti della donna, l’ASP di Ragusa lancia un programma articolato di iniziative dedicate alla tutela e promozione della salute femminile, coinvolgendo ospedali, consultori e servizi territoriali dell’intera provincia. L’8 marzo segna l’avvio di un percorso che si estenderà per tutto il mese, con attività gratuite di screening, consulenze specialistiche e momenti di informazione su temi fondamentali per il benessere delle donne.

Particolare attenzione viene riservata alla prevenzione oncologica, con l’Open Day previsto il 10 marzo nei consultori per lo screening del cervicocarcinoma tramite HPV test e Pap test, accessibile senza prenotazione. Le Unità operative di Ostetricia e Ginecologia di Vittoria e Modica offriranno inoltre attività di counseling su prevenzione, contraccezione, puerperio e allattamento, creando occasioni di partecipazione attiva e informata per tutte le fasce d’età.

Il programma include anche iniziative specifiche per la prevenzione dell’osteoporosi, con esami MOC gratuiti presso le Radiologie di Ragusa, Modica e Vittoria. Sul fronte della prevenzione ematologica, i Laboratori analisi di Vittoria e Comiso proporranno screening gratuiti per la carenza marziale nelle donne in età fertile, mentre il Servizio di Immunoematologia e Medicina Trasfusionale avvierà uno screening della vitamina D dedicato alle donatrici di sangue in menopausa.

Il mese si chiuderà con un momento di riflessione scientifica e sociale: il convegno dell’U.O.C. Psicologia del 27 marzo sugli effetti psichici della violenza di genere e sulla prevenzione del rischio suicidario, occasione per approfondire temi cruciali di salute mentale e tutela delle donne. Per tutte le informazioni e modalità di partecipazione è possibile consultare il sito dell’ASP: asp.rg.it/convegni-eventi/4136.

© Riproduzione riservata