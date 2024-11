Online per tutte le famiglie italiane il corso sull’allattamento. Grazie alla ragusana Mosaicoelearning e la Regione Emilia-Romagna

Il corso digitale “Breast Feeling”, creato grazie alla collaborazione tra la Regione Emilia-Romagna e Mosaicoelearning, è ora disponibile gratuitamente per tutte le famiglie italiane fino a dicembre 2025. Il progetto, pensato per rendere i contenuti sull’allattamento accessibili e chiari anche per i genitori meno esperti, è patrocinato dall’Istituto Superiore di Sanità, UNICEF Italia, IBFAN Italia ODV e MAMI ODV. Il corso si può seguire attraverso la piattaforma Self della Regione Emilia-Romagna, accessibile tramite SPID o CIE.

“Breast Feeling” è una risorsa preziosa per diffondere una cultura corretta dell’allattamento, affrontando i vari aspetti e sfide che spesso le neo-mamme incontrano, come la mancanza di supporto informativo o le difficoltà legate alla fisiologia dell’allattamento. Il corso non ha fini commerciali e offre contenuti accuratamente verificati da professionisti, alternando momenti informativi a contributi emozionali con immagini, video e illustrazioni originali. La presenza di video realizzati in collaborazione con UNICEF e MAMI aggiunge un ulteriore valore.

Questo progetto rappresenta una best practice, dimostrando come un’iniziativa regionale di successo possa trasformarsi in una risorsa di valore nazionale. In un’ottica di sanità pubblica, il corso è un’opportunità per promuovere il benessere materno e infantile, aiutando le famiglie a vivere il percorso dell’allattamento in modo più consapevole e sereno.

