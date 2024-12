Ondata di furti a Vittoria. La Polizia sulle tracce di uno dei responsabili. E c’è anche un video

I raid all’alba ai danni di esercizi commerciali a Vittoria. I ladri hanno preso di mira un ristorante pizzeria in via Gaeta e un centro estetico in via Giambattista Iacono.

Simili le modalità con cui sono stati messi a segno i due colpi: i malviventi – ma potrebbe trattarsi di un solo individuo – rompe con un oggetto pesante (una pietra o una mazza) la vetrina del negozio per riuscire a introdursi all’interno e a rubare qualcosa. Il bottino è di qualche centinaio di euro nel caso della pizzeria, nettamente inferiore nel caso del centro estetico dove i ladri avrebbero trovato solo qualche spicciolo.

I due “colpi” sono stati messi a segno forse dalla stessa persona visto che le modalità sono molto simili. E sono molto simili anche al furto cosiddetto “di Santo Stefano” commesso ai danni di un negozio di un brand di abbigliamento in via Matteotti. Anche in questo caso il ladro non ha preso di mira vestiti e pullover, ma si è diretto alla cassa da cui ha prelevato solo poche decine di euro. Per tutti i negozi, però, al di là del bottino piuttosto esiguo, i danni alla vetrina e alle porte sono ingenti.

La Polizia, che conduce le indagini sarebbe sulle tracce del responsabile del furto del negozio di abbigliamento di via Cavour. Le immagini delle telecamere hanno permesso di individuare una persona, forse giovane, che avrebbe spaccato la vetrata con l’aiuto di un masso. In questo modo sarebbe riuscito a penetrare all’interno. Le forze dell’ordine sarebbero sulle sue tracce e presto si potrebbe riuscire a individuare il responsabile.

Le telecamere situate nelle vie del centro, anche quelle private in uso alle attività commerciali, potrebbero permettere di dare una svolta alle indagini anche per gli altri episodi.

Intanto, vi sarebbero anche altri episodi di cui alcuni cittadini raccontano sui social network. Qualcuno avrebbe forzato la porta d’ingresso di un altro negozio in via Cavour, ma dopo essere riuscito ad entrare sarebbe andato via dopo pochi istanti, forse rinunciando al “colpo”.

Altro colpo mancato – o forse solo un sopralluogo preliminare per verificare la fattibilità del “colpo” – si è verif9icato in via La marmora, ai danni di un’attività molto nota in città. Le immagini di una telecamera pubblicate su facebook riprendono un giovane vestito con giubbotto scuro e pantaloni più chiari che si avvicina all’inferriata che delimita il terrazzo davanti all’ingresso. Il giovane, con il volto travisato da una sciarpa o un fasciacollo, con cappellino e cappuccio, si avvicina all’inferriata, la esamina in più p8un5ti, poi scavalca e si dirige verso l’ingresso. Guarda la porta per pochi istanti poi si allontana.

Ha deciso di rinunciare al colpo o ha effettuato un sopralluogo preventivo ?

