Omicidio Peppe Ottaviano a Scicli: arrestato il presunto assassino dopo un anno di indagini

Scicli – Dopo oltre un anno di incertezze e indagini, oggi arriva una svolta nel caso dell’omicidio di Giuseppe Ottaviano, il 41enne trovato morto nella sua abitazione a Scicli il 12 maggio 2024. I Carabinieri del Comando Provinciale di Ragusa, coordinati dalla Procura della Repubblica di Ragusa, hanno arrestato una persona gravemente indiziata di essere l’autore del delitto. L’arresto è il risultato di un lavoro investigativo intenso, che ha permesso di ricostruire dettagliatamente le ultime ore di vita del giovane, gettando luce sulla tragica vicenda che aveva scosso tutta la comunità sciclitana.

Giuseppe Ottaviano era stato trovato privo di vita all’interno della sua abitazione, dopo che familiari e amici non riuscivano più a mettersi in contatto con lui. Non rispondeva al telefono e non si faceva presente con amici e parenti. La scoperta del suo corpo senza vita, avvenuta in circostanze misteriose, aveva dato il via a un’indagine che si è estesa per oltre un anno.

Le indagini, che hanno unito metodi scientifici e tradizionali, hanno permesso agli inquirenti di ricostruire le ultime ore del 41enne, determinando con precisione con chi egli avesse trascorso quel periodo e, soprattutto, quali fossero le motivazioni dietro il tragico gesto. Gli investigatori hanno analizzato le ultime comunicazioni della vittima, ascoltato numerosi testimoni e ricostruito gli spostamenti di Ottaviano nei giorni precedenti alla sua morte.

L’arresto è stato eseguito questa mattina, con l’accusa di omicidio, a seguito dei forti indizi raccolti dalle forze dell’ordine. I dettagli della vicenda saranno illustrati stamani in una conferenza stampa che si terrà alle ore 10:30 presso il Palazzo di Giustizia di Ragusa, dove il Procuratore della Repubblica fornirà maggiori dettagli sul caso.

Questo omicidio aveva scosso profondamente la comunità di Scicli, che aveva manifestato il suo dolore e la sua richiesta di giustizia con iniziative come la fiaccolata muta, in segno di solidarietà alla famiglia e di protesta contro l’incomprensibile violenza che aveva strappato la vita a un giovane quarantenne. La famiglia Ottaviano aveva più volte espresso il suo desiderio di ottenere la verità, e l’arresto del presunto autore del crimine rappresenta un passo importante verso la chiusura di una vicenda dolorosa e misteriosa. Ha collaborato Pinella Drago.

© Riproduzione riservata