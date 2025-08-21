«Un pronto soccorso da ripensare in toto». Comincia così lo sfogo di una donna ragusana, ricoverata per 48 ore al pronto soccorso di Ragusa. Un’esperienza che, tra attese infinite e carenze strutturali, si trasforma in una denuncia diretta, carica di amarezza ma anche di riconoscenza verso il personale sanitario. Giovani medici e infermieri tra passione […]
Omicidio a Cava D’Aliga, la vittima è un 36enne maghrebino: si chiamava Fadhel Fergani
21 Ago 2025 08:56
Proseguono senza sosta le indagini sull’omicidio avvenuto ieri a Cava D’Aliga, in contrada Corvo, all’interno di un’abitazione privata. La vittima è stata identificata: si tratta di Fadhel Fergani, 36 anni, di origini maghrebine. Durante l’intera giornata di ieri i Carabinieri hanno effettuato gli interrogatori per cercare di individuare l’autore dell’omicidio dell’uomo di 36 anni ucciso con un coltello. Alcuni indizi cadrebbero su un connazionale.
Le indagini dei Carabinieri
I carabinieri di Ragusa e di Modica avrebbero rinvenuto il coltello usato per colpire la vittima. Sul lavoro investigativo dei carabinieri si attende il parere della Procura di Ragusa che coordina le indagini. Il corpo si trova all’obitorio dell’ospedale di Modica in attesa delle decisioni del magistrato.
