Uomo accoltellato a Cava D’Aliga: è stato ritrovato morto in casa. E’ caccia all’uomo

Un uomo di 34 anni è stato trovato morto stamani nella sua abitazione di contrada Corvo, a Cava D’Aliga, vittima di un accoltellamento. La tragedia ha scosso la tranquilla comunità locale, mentre le indagini sono tutt’ora in corso.

Secondo le prime informazioni, la vittima era un lavoratore extracomunitario impiegato in un’azienda agricola della zona. Sul posto sono intervenuti immediatamente i Carabinieri di Modica e Scicli, che hanno avviato i rilievi e raccolto le prime testimonianze.

Aggiornamento: è caccia all’uomo

Si cerca un uomo che sarebbe stato visto allontanarsi dal luogo del delitto. Questo il particolare sul quale stanno lavorando i carabinieri del Comando provinciale di Ragusa, della Compagnia di Modica assieme ai colleghi della Tenenza di Scicli con sul posto anche i Ris dei carabinieri. Un particolare importante che potrebbe dare la svolta alle indagini. Indagini avviate subito dopo il grave fatto di sangue avvenuto alle 11 di questa mattina in contrada Corvo, sulla via Guttuso che collega la litoranea costiera alle porte di Sampieri con l’entroterra. Una zona dove vi è un’alta presenza di insediamenti serricoli.

L’accoltellamento da parte dell’omicida sarebbe avvenuto all’interno di un’abitazione. Successivamente l’attentatore si è dato alla fuga con l’obiettivo di dileguarsi e fare perdere le tracce. Il ferito, un cittadino extracomunitario di 35 anni, nel tentativo di chiedere aiuto si sarebbe portato sulla veranda dell’abitazione e, qui, sarebbe caduto a terra malconcio e sanguinante. Il tentativo di fare arrivare l’elisoccorso sul posto è stato stoppato dopo aver constatato il decesso del giovane. Non si esclude che alla base dell’accoltellamento ci sia stata una lite per interessi. I carabinieri non tralasciano alcun particolare che possa portare alla individuazione del presunto autore. La ricerca dell’uomo allontanatosi dal luogo del grave fatto di sangue potrebbe concludersi presto e potrebbe portare ad una concreta svolta investigativa.

