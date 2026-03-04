Oltre 41mila iscritti alle superiori in Sicilia, Scientifico in testa. Flop del liceo Made in Italy

Per l’anno scolastico 2026/27, la scuola siciliana registra numeri in linea con le tendenze degli ultimi anni, confermando la predilezione per i licei tra gli studenti delle scuole secondarie di secondo grado. Secondo i dati elaborati dall’Ufficio scolastico regionale per la Sicilia, sono 41.017 gli iscritti alle scuole superiori statali, con oltre la metà che sceglie il liceo.

Nel dettaglio, 25.380 studenti (61,88%) hanno optato per un percorso liceale, mentre 11.002 (26,82%) frequentano istituti tecnici e 4.635 (11,3%) istituti professionali. La scuola primaria registra 37.075 iscritti al primo anno, mentre alle medie entrano 41.948 studenti.

Preferenze tra i licei

All’interno dei licei, la scelta più popolare rimane il Liceo Scientifico, con 10.697 iscritti (26,08%). Seguono il liceo delle Scienze Umane con 5.732 iscritti, il Classico con 3.322, il Linguistico con 3.212 e l’Artistico con 1.535 iscritti. Il liceo Made in Italy rappresenta lo 0,10% delle scelte.

Analizzando le opzioni dello Scientifico, il 23,7% ha scelto lo Scientifico puro, il 14,4% l’opzione Scienze applicate e il 4,1% l’indirizzo sportivo. Tra gli altri licei, il 13,1% frequenterà il Classico, il 16,1% le Scienze umane, il 12,7% il Linguistico e il 6% l’Artistico.

Istituti professionali e tecnici

Negli istituti professionali spicca l’indirizzo Enogastronomia e Ospitalità Alberghiera, scelto dal 45,9% dei 4.635 iscritti, seguito da Manutenzione e Assistenza Tecnica con il 17,1%. Tra gli istituti tecnici, prevale Amministrazione, finanza e marketing con 2.282 iscritti (20,7%), seguiti da Informatica e telecomunicazioni con il 18,3%. Quest’anno il 5,23% degli studenti degli istituti tecnici ha optato per il percorso quadriennale.

Tempo scuola nella primaria e nelle medie

Nella scuola primaria, il tempo pieno (40 ore settimanali) è stato scelto da 8.215 famiglie (22,2%), mentre prevale il tempo scuola di 27 ore settimanali, richiesto da 21.892 famiglie (59%). Alle medie, la richiesta del tempo prolungato (40 ore) riguarda solo l’1,4% degli iscritti, mentre il 91,3% sceglie il tempo normale di 30 ore settimanali.

