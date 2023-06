Oggi i funerali di Damiano Gugliotta. Ispica piange il giovane bancario figlio dell’ex sindaco Saro Gugliotta

Una malattia che lo ha portato via alla famiglia che lui, 41 anni, ha amato con tutto se stesso. Oggi pomeriggio, alle 17 nella Basilica Santa Maria Maggiore a Ispica, l’ultimo saluto a Damiano Gugliotta, dipendente della Banca agricola popolare di Ragusa, appassionato vespista e socio del Vespa Club ispicese. Figlio di Saro Gugliotta, il medico ispicese che per due legislature ha amministrato la città di Ispica prima dell’arrivo di Piero Rustico, Damiano era molto conosciuto in città per il suo amore per il Vespa Club Ispica e per il suo lavoro di bancario.

Il cordoglio del sindaco Innocenzo Leontini, molto amico del padre Saro e della famiglia originaria di Modica ma trapiantata a Ispica, che ha visto crescere il giovane.

“Mi trovo fuori sede e ho appreso la tragica notizia della scomparsa di Damiano Gugliotta, un colpo al cuore – scrive Leontini – mi ritornano in mente i tanti momenti passati insieme; ricordo, soprattuto, quando da piccolino Damiano spesso era in braccio a me o camminavamo mano nella mano. Trovare parole di conforto, quando la morte corrisponde ad un processo naturale è una dolorosa fatica; impossibile trovarle quando la scomparsa avviene ad un’età così giovane.

So soltanto che la continua di ricerca di una soluzione, il Coraggio e l’Amore dei genitori di Damiano li hanno portati a sperimentare tutte le vie e tutte le strade: sono stati un encomiabile esempio di come ci si comporta in queste situazioni. Al medico Rosario la consapevolezza non è mai mancata e questo ha reso ancora più significativo il suo impegno a reagire, combattere e resistere. Con commosso cordoglio e sentito affetto abbraccio Saro, Mariagrazia e Lara. Che la terra ti sia lieve Damiano”. Oggi l’ultimo saluto di una città che è vicina alla famiglia nel dolore.