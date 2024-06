Incidente a Comiso. Tamponata auto pattuglia dei carabinieri

Tamponamento in via San Biagio questa mattina a Comiso, intorno a mezzogiorno, all’ingresso del centro abitato per chi proviene da Vittoria.

L’incidente

Una delle due vetture, quella che ha subito il tamponamento, era di una pattuglia dei carabinieri, in quel momento in servizio. I militari – entrambi della stazione di Comiso – sono stati refertati in ospedale. Per loro, per fortuna, nessuna grave conseguenza.

I rilievi sono stati effettuati dai vigili urbani. Il traffico è stato interrotto e deviato in direzione di corso Ho Chi Min.

Foto: repertorio

© Riproduzione riservata