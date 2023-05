Oggi a Scicli la festa della Madonna delleMilizie fra tradizione, novità e polemiche

Come si sa i cambiamenti a Scicli e soprattutto agli sciclitani non sono mai piaciuti. Ma da qui ad andare avanti per giorni con polemiche a gogò ce ne vuole. C’è attesa per la Sacra rappresentazione del miracolo della Vergine a cavallo del 1091 che porta in scena prima i momenti precedenti la battaglia e poi la pugna nella piana di Donnalucata con la vittoria dei normanni del Conte Ruggero d’Altavilla sui saraceni dell’emiro Belcane. Appuntamento alle 20.30 in piazza Italia per la Sacra rappresentazione.

C’è grande attesa fra le polemiche.

Polemiche legate all’assenza dello storico palco raffigurante il castello del Conte Ruggero, al suo nuovo posizionamento nello slargo fra corso Garibaldi e via Castellana, all’uso di tecniche dello spettacolo avanzate oggi più che mai attuali. Ma il cambiamento, solo strutturale, è stato studiato assieme al vicario foraneo di Scicli Ignazio Lachina ed al parroco della chiesa Madre, Giovanni Lauretta. “Lo sfondo sarà un led 4×8 con immagini in 3 D quali la pianura di Donnalucata – spiega l’assessore Gianni Falla – il pubblico vivrà ciò che avveniva all’epoca. Lateralmente ci saranno le torri che sono dipinti su tela. La nave scenderà da San Giuseppe. Appena si immetterà su corso Garibaldi, palazzo Iacono e palazzo Penna diventeranno mapping con un grande mare ad effetti sonori e la nave sarà immersa nel mare. Il testo che sarà rappresentato sarà quello del Pacetto-Vanasia. L’Angelo canterà l’inno alla Madonna da un balcone di palazzo Penna. Il pubblico avrà la possibilità di una visibilità maggiore”.

Quindi saranno rispettate le tradizioni, in primis il testo del Pacetto-Vanasia, con l’aggiunta di alcune novità legate a studi specifici di sound e luci.

Il cast attori di quest’anno sarà formato da professionisti ragusani così da valorizzare gli artisti locali tra cui Giovanni Alfieri, giovane attore sciclitano che ha fatto parte del film “L’Ora” sui canali Mediaset. La direzione artistica dell’evento è curata dall’Associazione Sicilia Event di Marco Guastella e la regia della Sacra rappresentazione è di Germano Martorana con la supervisione dell’assessore Gianni Falla, del Vicariato di Scicli e dell’Unità pastorale Chiesa Madre Guglielmo-S. Bartolomeo