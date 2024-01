Odontoiatria riabilitativa per pazienti disabili: convenzione tra l’ASP di Ragusa e l’ASP di Catania

Una convenzione fra l’Asp di Ragusa e l’Asp di Catnia per garantire prestazioni di odontoiatria riabilitativa a favore di pazienti con disabilità fisica, psico-fisica o psichiatrica, con collaboranti alle cure e affetti da patologie odontostomatologiche. La delibera, la n. 164 del 26 gennaio, risponde alle richieste avanzate dalla direzione strategica dell’ASP di Ragusa nei mesi di maggio e settembre dello scorso anno. L’attività prevista consiste in uno screening diagnostico odontoiatrico e, se necessario, in interventi riabilitativi oro-buccali. Tali interventi saranno effettuati presso la sala operatoria individuata presso l’ospedale “Maria Paternò Arezzo” di Ragusa Ibla.

LA SQUADRA

La squadra incaricata di eseguire gli interventi sarà guidata dal professor Giuseppe Spampinato, direttore dell’Unità operativa complessa di Odontoiatria Speciale presso il P.O. “Santa Venera e Santa Marta” di Acireale. L’ASP di Ragusa metterà a disposizione quattro posti letto presso il reparto di Otorinolaringoiatria e diverse unità di personale, tra cui infermieri, operatori socio-sanitari e operatori tecnici, per gestire tutte le necessità correlate.

L’attività sarà svolta con un accesso mensile in giornate da concordare.