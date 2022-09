Ode al Generale dalla Chiesa. VIDEO

Il 3 settembre di quarant’anni fa un commando mafioso uccideva Carlo Alberto dalla Chiesa, prefetto di Palermo, la consorte Emanuela Setti Carraro e l’agente scelto Domenico Russo che li scortava. Abbiamo deciso di ricordarlo attraverso il testo “Ode al Generale Dalla Chiesa” scritto dalla poetessa iblea Giovannella Spina Barbagallo e traslato in video con le voci recitanti degli attori Federica Bisegna e Vittorio Bonaccorso. La poesia, qualche anno fa al Campidoglio a Roma, ha ricevuto un premio all’interno del concorso letterario “Voci di casa” promosso dal Moica.

A seguire il testo del componimento

ODE AL GENERALE DALLA CHIESA

E SOGNAVA COSCIENZE PULITE

IL COMANDANTE DALLA CHIESA,

E LA SPOSA BAMBINA CADDE COLPITA DA MANO CRUDELE!

STAMANE IL VENTO HA IL PROFUMO DI ZAGARA TRADITA;

E SOGNAVA SICILIANI ONESTI

IL COMANDANTE DALLA CHIESA!

SOLE CHE SORGI , SERENO NEL MONDO,

NON MI PARLARE DI BIANCHI GABBIANI,

NON MI PARLARE DI POPOLO ONESTO,

NON MI PARLARE DI MAFIA SCONFITTA!

E SOGNAVA ORIZZONTI LONTANI

IL COMANDANTE DALLA CHIESA,

E IL TRAMONTO QUEL GIORNO

SI VELO’ DI SANGUE ASSASSINO,

E LA SPOSA BAMBINA CADDE FALCIATA SUL FREDDO ASFALTO!

STAMANE LO STATO HA RICEVUTO L’OLOCAUSTO DEL SUO ULTIMO TEMUTO SCERIFFO.

E SOGNAVA ….. ITALIANI ONESTI

IL COMANDANTE DALLA CHIESA

di Giovannella Spina Barbagallo

