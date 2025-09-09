Home / Cronaca

Occhio ai furti: allarme nella zona del Palo Rosso alla periferia di Donnalucata

09 Set 2025 09:55

Due nell’arco di poche ore. Di mira le auto parcheggiate in sosta per la notte. Da una vettura hanno sottratto la batteria con la proprietaria che si è vista impossibilitata ad utilizzare l’auto nell’immediatezza in cui le era necessaria e da un’altra vettura hanno portato via arnesi da lavoro e biancheria appena acquistata con un danno complessivo, in questo secondo atto delinquenziale, di 500 euro. L’appello-denuncia arriva dai cittadini residenti e dai villeggianti di quella che è la zona più gettonata dal litorale sciclitano per le vacanze estive. Densamente abitata negli ultimi decenni ha fatto registrare un’impennata di insediamenti stagionali con abitazioni di proprietà e di affitto. In parecchi hanno scelto di installare i sistemi di videosorveglianza per rendere più sicura la zona, strumentazione utile e fors’anche veicolo di deterrenza. Nessuna denuncia è stata presentata, al momento, alle forze dell’ordine che assicurano la loro presenza sul territorio quotidianamente coprendo le borgate di Donnalucata, Playa Grande e le zone estra-urbane del litorale e delle aree rurali con servizi di vigilanza e di controllo.

© Riproduzione riservata

Invia le tue segnalazioni a info@ragusaoggi.it