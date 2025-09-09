Occhio ai furti: allarme nella zona del Palo Rosso alla periferia di Donnalucata

Due nell’arco di poche ore. Di mira le auto parcheggiate in sosta per la notte. Da una vettura hanno sottratto la batteria con la proprietaria che si è vista impossibilitata ad utilizzare l’auto nell’immediatezza in cui le era necessaria e da un’altra vettura hanno portato via arnesi da lavoro e biancheria appena acquistata con un danno complessivo, in questo secondo atto delinquenziale, di 500 euro. L’appello-denuncia arriva dai cittadini residenti e dai villeggianti di quella che è la zona più gettonata dal litorale sciclitano per le vacanze estive. Densamente abitata negli ultimi decenni ha fatto registrare un’impennata di insediamenti stagionali con abitazioni di proprietà e di affitto. In parecchi hanno scelto di installare i sistemi di videosorveglianza per rendere più sicura la zona, strumentazione utile e fors’anche veicolo di deterrenza. Nessuna denuncia è stata presentata, al momento, alle forze dell’ordine che assicurano la loro presenza sul territorio quotidianamente coprendo le borgate di Donnalucata, Playa Grande e le zone estra-urbane del litorale e delle aree rurali con servizi di vigilanza e di controllo.

