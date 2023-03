Nuovo sistema di digitalizzazione per veicolare il patrimonio storico culturale di Pozzallo

Dopo la digitalizzazione delle pratiche in archivio all’ufficio tecnico, settore urbanistica, ora arriva lo studio del territorio in ambito storico-archeologico mediante idp, il provider che crea, archivia e gestisce le identità oltre che avere il compito di autenticare l’utente che vi accede. Tale lavoro verrà eseguito da una società di Comiso, la Progetti Ricerca Arcadia80, e mira a valorizzare e rendere fruibili determinate aree di interesse culturale a Pozzallo. Uno strumento che permetterà di conoscere il territorio, seppure ristretto nei suoi confini, e di conoscere la sua storia tramite i nuovi sistemi informatici.

Lo spirito del progetto è quello di valorizzare e rendere fruibili determinate aree ad interesse culturali.

“Il programma della nostra Amministrazione comunale – afferma Roberto Ammatuna – prevede una rivalutazione del patrimonio storico della città anche nell’ottica di una destagionalizzazione mirata ad incentivare il turismo culturale verso la città e conseguentemente contribuire al rilancio delle attività economiche operanti nel settore nonché ad offrire a cittadini, turisti e frequentatori dei paesi della zona l’opportunità di conoscere tale patrimonio finora poco valorizzato”. Il costo del progetto non è impegnativo, 700 euro onnicomprensivo delle diverse voci.

Questa forma di archiviazione porterà grossi benefici per il territorio facendolo conoscere in formato digitale. Un territorio seppure piccolo pur con importanti testimonianze archeologiche e storiche.

“Un territorio che vuole essere e deve essere valorizzato. Seppure chiuso in confini ristretti (Pozzallo è il più piccolo comune ibleo per superficie) ha delle interessanti testimonianze che saranno sicuramente oggetto del nuovo studio. Dalla necropoli di Bellamagna, dove si concentrano i segni della più antica presenza umana, a Cozzo Rao ed alla contrada Carpintera. La prima si trova 2 chilometri e mezzo a nordovest di Pozzallo, la seconda poco più di un chilometro a nord, la terza è a ridosso del cimitero comunale. In questi siti sono state rinvenute tombe a grotticella artificiale risalenti all’età del bronzo ed alla cultura di Castelluccio, datata tra il 2200 e il 1450 a.C. La necropoli di contrada Bellamagna è quella meglio conosciuta, mentre le informazioni sugli altri due siti sono più lacunose. Resti di età medievale, forse risalenti al XII secolo e probabilmente attribuibili a fornaci, furono rinvenuti dall’archeologo trentino Paolo Orsi nella zona tra nella zona tra Pozzallo e Santa Maria del Focallo.