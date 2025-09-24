Ad Acate sarà aperto un nuovo Punto Prelievi che verrà inaugurato venerdì 26 settembre alle ore 9, nei locali del Poliambulatorio di piazza Matteotti 69. La nuova postazione permetterà agli utenti di effettuare esami ematochimici direttamente in città, senza la necessità di spostarsi verso altre strutture della provincia. L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione territoriale […]
Nuovo Punto Prelievi ad Acate: sarà attivo due volte a settimana
24 Set 2025 10:40
Ad Acate sarà aperto un nuovo Punto Prelievi che verrà inaugurato venerdì 26 settembre alle ore 9, nei locali del Poliambulatorio di piazza Matteotti 69.
La nuova postazione permetterà agli utenti di effettuare esami ematochimici direttamente in città, senza la necessità di spostarsi verso altre strutture della provincia. L’iniziativa rientra nel percorso di riorganizzazione territoriale promosso dall’Azienda sanitaria, in linea con le direttive dell’Assessorato regionale della Salute.
Orari e funzionamento
Dal martedì successivo all’apertura, il Punto Prelievi sarà operativo due volte a settimana: martedì e giovedì, dalle 8 alle 10, con la presenza di personale infermieristico qualificato.
In questa prima fase il servizio sarà ospitato nel Poliambulatorio, ma successivamente troverà sede definitiva nella nuova Casa di Comunità di Acate.
