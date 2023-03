Nuovi lavori al Teatro comunale “Vittoria Colonna”

Nuovo cantiere al Teatro comunale “Vittoria Colonna” a Vittoria. A due mesi dalla riapertura, avvenuta l’8 gennaio scorso dopo quattro anni di chiusura per lavori legati ad infiltrazioni nel tetto, operai e tecnici ritornano all’interno del teatro. Stavolta il cantiere interverrà su un progetto di efficientamento energetico finanziato dalla Regione siciliana per un milione e 165 mila euro. Finanziamento che rientra nella casistica dei progetti di Agenda Urbana per uno sviluppo sostenibile su cui punta la Comunità europea. Al Teatro “Vittoria Colonna” entreranno, per realizzare gli interventi, i tecnici e gli operai della ditta Consorzio Ciro Menotti di Ravenna che si è aggiudicata i lavori ed alla quale sono stati già consegnati nei giorni scorsi.

Cosa si farà per raggiungere un’efficienza energetica all’interno del teatro comunale.

I lavori riguardano il raffreddamento ed il riscaldamento degli ambienti, la sostituzione degli infissi e la sostituzione di tutte le lampade a led. Con la realizzazione di questo progetto si dovrebbero raggiungere i parametri di efficienza energetica dell’intero immobile. Il limite temporale previsto nel progetto è di 212 giorni entro i quali dovranno essere eseguiti ed ultimati i lavori. Non dovrebbero esserci disagi per eventuali attività all’interno del teatro. In tal caso c’è da considerare il cronoprogramma stilato dalla ditta appaltatrice dei lavori che dovrà essere compatibile fra le esigenze di chi deve fruire del teatro comunale e chi deve eseguire i lavori. “La conclusione dei lavori è fissata entro il mese di settembre – spiega l’assessore ai beni ed alle attività culturali, Filippo Foresti – per consentire l’avvio della stagione teatrale nel prossimo mese di ottobre. Durante l’esecuzione dei lavori il teatro sarà disponibile per l’efficientamento energetico rappresentano un altro passo avanti per la fruizione ottimale del teatro.