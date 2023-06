Nuovi dirigenti medici negli ospedali iblei. Nominate le commissioni per concorsi in 14 branche mediche e 73 posti

Si parte con la macchina concorsuale, quella del secondo step con la nomina delle commissioni che dovranno esaminare i partecipanti ai concorsi già banditi dall’Asp 7 di Ragusa per dirigenti medici in diverse branche mediche. Quattordici le delibere pubblicate in questo fine settimana all’albo pretorio dell’Azienda sanitaria per 73 posti di dirigenti medici da ricoprire e da assegnare negli ospedali della provincia e nei servizi. Numeri importanti che fanno pensare ad una rinascita della sanità iblea sofferente, come d’altronde le altre realtà dell’isola e di tutta Italia, di medici.

Gli atti deliberativi approvati dal commissario straordinario Fabrizio Russo contengono le composizioni delle commissioni di esame.

In esse sono indicati professionisti provenienti da altre Aziende sanitarie siciliane e dalla Regione stessa. Complessivamente sono 73 i posti di dirigenti medici da ricoprire. Il dato che salta all’occhio sono i 31 posti di dirigente medico di chirurgia di emergenza ed urgenza, una branca fortemente carente importante per la vita dei pronto soccorso. Le nomine delle commissioni riguardano i concorsi per dirigenti medici per 8 posti di radiodiagnostica, 6 di medicina fisica e riabilitativa, 3 di pediatria, 1 di reumatologia, 2 di gastroenterologia, 2 di malattie infettive, 2 di malattie metaboliche e diabetologia, 6 di medicina interna, 2 di pediatria, 2 di patologia clinica, 2 di neonatologia, 5 di neonatologia, 5 di ortopedia e traumatologia, 1 di chirurgia vascolare.