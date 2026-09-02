Nuovi alloggi per gli studenti in Sicilia: a Ragusa 98 posti letto

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La Sicilia amplia l’offerta di alloggi per gli studenti universitari fuori sede e anche Ragusa entra nel piano di potenziamento delle residenze finanziato dal Pnrr. Sono 5.074 i nuovi posti letto previsti complessivamente nell’Isola attraverso il Piano Housing del Ministero dell’Università e della Ricerca. Di questi, 3.684 sono già realizzati e disponibili, mentre altri 1.390 saranno messi a disposizione nel 2027.

Per la provincia di Ragusa il dato è di 98 posti letto. Un numero che, pur rappresentando una quota contenuta rispetto alle realtà siciliane più grandi, assume un peso significativo in un territorio dove il tema degli alloggi per studenti e della possibilità di frequentare l’università senza sostenere costi abitativi troppo elevati resta centrale.

Ragusa, 98 posti letto per gli universitari

Il piano regionale distribuisce le nuove disponibilità in maniera differenziata sul territorio siciliano. La provincia di Catania è quella che beneficia del numero maggiore, con 1.413 posti letto, seguita da Messina con 646 ed Enna con 583. Caltanissetta conta 464 posti, mentre ad Agrigento ne sono previsti 167. Palermo arriva a 137, Siracusa a 136 e Ragusa si colloca a quota 98. Chiude la graduatoria Trapani con 40 posti letto.

Per gli studenti ragusani e per chi sceglie Ragusa come sede del proprio percorso universitario, l’incremento dell’offerta abitativa può rappresentare un elemento importante soprattutto per chi arriva da altri comuni o da altre province e deve affrontare il costo di una sistemazione durante gli anni di studio.

I posti già disponibili e quelli in arrivo nel 2027

La parte più consistente dell’intervento è già diventata realtà. In Sicilia sono infatti 3.684 i posti letto già realizzati e disponibili. Per accedervi gli studenti possono rivolgersi agli enti regionali per il diritto allo studio oppure, secondo i criteri di merito previsti, direttamente ai gestori delle residenze.

Il secondo blocco riguarda invece 1.390 posti letto. Cassa Depositi e Prestiti, che gestisce la seconda tranche del bando per conto del Ministero dell’Università e della Ricerca, ha completato il contratto di tutti gli atti d’obbligo. I nuovi alloggi saranno disponibili nel 2027 e seguiranno le stesse modalità di accesso.

Più alloggi per rendere l’università più accessibile

Il tema degli alloggi è ormai uno degli elementi decisivi nelle scelte degli studenti. Il costo degli affitti, soprattutto nelle città universitarie più attrattive, può infatti incidere pesantemente sul bilancio delle famiglie e diventare un ostacolo concreto per chi vorrebbe studiare lontano da casa.

L’obiettivo del Piano Housing è proprio quello di aumentare la disponibilità di posti letto e rendere gli atenei più accessibili anche agli studenti fuori sede. Un investimento che non riguarda soltanto il mondo universitario, ma che può avere ricadute anche sui territori, sostenendo la presenza stabile di giovani e contribuendo alla vitalità economica e sociale delle città.

Bernini: «Una risposta concreta ai fuori sede»

A sottolineare il valore dell’intervento è stata la ministra dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, secondo la quale il risultato raggiunto in Sicilia contribuisce a un traguardo fondamentale per l’intero Paese.

«Più alloggi rendono i nostri atenei più accessibili e attrattivi, rafforzando allo stesso tempo i territori che li ospitano», ha dichiarato Bernini, evidenziando come l’aumento dei posti letto rappresenti una risposta concreta alla necessità di sistemazioni per gli studenti fuori sede.

Per Ragusa, i 98 posti letto inseriti nel piano rappresentano dunque un tassello di una strategia più ampia. La sfida, nei prossimi anni, sarà trasformare l’aumento dell’offerta abitativa in una reale opportunità per gli studenti, rendendo più semplice scegliere dove studiare senza che il costo dell’alloggio diventi un ostacolo.

Ragusa e la sfida degli studenti fuori sede

Il dato ragusano va letto all’interno del quadro regionale. La disponibilità di residenze universitarie può incidere sulla capacità di un territorio di attrarre studenti e trattenere giovani, soprattutto quando si accompagna a un’offerta formativa capace di intercettare nuove esigenze.

I nuovi posti letto finanziati dal Pnrr rappresentano quindi non soltanto una misura abitativa, ma anche uno strumento di politica universitaria e territoriale. Per Ragusa, quei 98 posti possono diventare una parte importante di una risposta più ampia alla domanda di alloggi e alle esigenze di chi sceglie di costruire il proprio futuro attraverso l’università.

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