Nuove regole autovelox: Comuni impreparati, pioggia di ricorsi in arrivo

La data cerchiata in rosso è arrivata. Da domani, 12 giugno, i Comuni siciliani dovranno dire addio agli autovelox “fuorilegge”. Entra infatti pienamente in vigore il nuovo regolamento nazionale che impone regole più rigide per l’installazione e l’utilizzo dei dispositivi di rilevazione della velocità. E molti enti locali, soprattutto nei piccoli centri, non si sono ancora adeguati. La scadenza, fissata esattamente un anno fa con il decreto del Ministero delle Infrastrutture dell’11 aprile 2024, rappresenta una vera e propria rivoluzione nel rapporto tra amministrazioni e automobilisti, destinata a far crollare gli incassi da contravvenzioni nei Comuni che finora avevano fatto delle multe uno strumento di bilancio.

