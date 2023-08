Nuove assunzioni all’ex Provincia. Ecco a chi è partito il contratto

In un’atmosfera di gioia e speranza, il Libero Consorzio Comunale di Ragusa ha dato il benvenuto a nuovi membri nel suo team attraverso una cerimonia di firma tenutasi oggi in viale del Fante. Questo evento segna un punto di svolta per l’ente, ora noto come Libero Consorzio tra Comuni Iblei, rappresentando un passo avanti nella realizzazione di obiettivi di servizio.

Il Commissario Straordinario del Libero Consorzio, Salvatore Piazza, ha espresso la sua soddisfazione riguardo a questo importante momento, definendolo “uno dei giorni più felici del mio mandato”. L’aggiunta di nuovi membri al personale dell’ente è stata accolta con entusiasmo, poiché rappresenta una boccata di ossigeno per il Consorzio.

Accanto a Piazza, il Segretario Generale Alberto D’Arrigo e il Dirigente del Settore Personale Raffaele Falconieri hanno affiancato il Commissario durante la firma simbolica dei nuovi contratti. Le nuove figure professionali introdotte nel team amministrativo sono quattro, ognuna delle quali contribuirà con le proprie competenze e prospettive fresche.

Ma non sono stati solo nuovi ingressi ad animare l’evento. Dieci dipendenti hanno avuto l’opportunità di firmare per la progressione di carriera, riconoscendo così il loro impegno e la crescita professionale all’interno dell’ente. Allo stesso modo, altri dieci dipendenti che hanno raggiunto la stabilizzazione hanno visto l’aumento delle loro ore lavorative, un segnale di fiducia nell’operato di chi ha dimostrato impegno e dedizione.

Il Commissario Piazza ha enfatizzato l’importanza di garantire la continuità dei servizi alla comunità, sottolineando come il Libero Consorzio abbia continuato a operare senza sosta negli anni passati. Ha altresì riconosciuto il ruolo degli uffici coinvolti nell’effettuare le assunzioni nel minor tempo possibile, sottolineando che il percorso intrapreso dal Consorzio non si è mai interrotto e che la prospettiva di un ritorno al livello provinciale implicherà uno sforzo collettivo.