Nuova vita per l’Antico Mercato a Ibla: aperte le botteghe

Una nuova vita per le botteghe dell’Antico Mercato di Ragusa Ibla. Ieri sera inaugurati gli spazi che ospitano varie botteghe ma anche delle scuole d’arte e perfino una putia del vino e un teatro dei pupi. Un progetto lanciato da Damiano Rotella, Biagio Castilletti (entrambi di Cinabro Arte), Simona Occhipinti e Raffaele Santaera. Una squadra che rilancia l’attenzione su questo luogo quasi incantato di Ragusa Ibla con la possibilità di diventare, come si spera, un’attrattiva per i turisti. Aderendo ad un bando del Comune, hanno ottenuto lo spazio delle vecchie botteghe adesso riaperte al pubblico e ai turisti.

Ci sono teatro dei pupi, putia del vino, fabbro, pittore, siddaru, scultore, scuola, emporio e casa del viaggiatore, botteghe-museo. Tra i presenti all’inaugurazione il sindaco Peppe Cassì, l’assessore ai Centri Storici, Giovanni Gurrieri, il presidente del Consiglio Comunale, Fabrizio Ilardo e l’ex vicesindaco Giovanna Licitra che da assessore allo Sviluppo Economico lanciò il bando prevedendo un nuovo futuro per questa parte del quartiere barocco.

Queste le dichiarazioni del sindaco Peppe Cassì: “Torna così a respirare Palazzo del Mercato, che è storia di Ibla; torna a vivere e a farsi ancora più attrattiva questa parte del quartiere barocco. Trova quindi compimento un percorso, avviato nello scorso mandato dall’Assessorato allo Sviluppo Economico, che si inserisce nella nostra strategia di rigenerazione del patrimonio pubblico. Come già accaduto con l’ex City, per fare un esempio, è una strategia che vive della sinergia coi privati: perché tenere il patrimonio pubblico chiuso quando potrebbe diventare un’opportunità di sviluppo per imprese e lavoratori del territorio? E così è stato, anche qui. Adesso tocca ai ragusani venire a scoprire queste botteghe, a viverle, a godersele”.

E sull’apertura ha parlato anche l’assessore ai centri storici, Gurrieri: “Riaprire, l’Antico Mercato Pubblico di Ragusa Ibla è davvero un bel segnale per il futuro del nostro centro storico. Negli ultimi anni le nuove logiche di musealizzazione propongono ai visitatori momenti esperienziali a 360 gradi, vivere i luoghi e i suoi contenuti attraverso un percorso culturale e antropologico. L’Antico Mercato di Ragusa Ibla incarna questa visione di fare cultura, rivitalizzando il luogo attraverso l’esperienza e la conoscenza dell’eccellenza artigiana iblea! Nove botteghe, nove attività artigiane, dall’aula didattica alla “putia del vino”, che faranno vivere ai visitatori l’arte e i mestieri che hanno fatto grande il nostro territorio!”.