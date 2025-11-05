Nuova vita per il Loggiato del Sinatra: arriva il decreto di finanziamento regionale

Un nuovo intervento di recupero e valorizzazione del patrimonio artistico ibleo è in arrivo per Ispica. È stato infatti emesso il decreto di finanziamento che destina 250 mila euro al progetto di restauro del Loggiato del Sinatra, annesso alla chiesa di Santa Maria Maggiore, uno dei luoghi più rappresentativi del barocco siciliano.

L’intervento prevede una serie di lavorazioni mirate alla conservazione e al recupero del monumento, simbolo architettonico e identitario della città. In particolare, sono programmati interventi di pulitura delle superfici esterne, con la rimozione di muffe e depositi organici su colonne, lesene, metope e triglifi; trattamenti con malte a base di calce per il ripristino delle parti lapidee danneggiate; microsabbiature e trattamenti biocidi per la protezione delle superfici; l’applicazione di idrorepellenti e listatura dei giunti; la sostituzione delle cornici in legno delle vetrate esterne e il rifacimento dell’intonaco delle pareti interne del vano centrale.

Si tratta di un intervento che restituirà al Loggiato del Sinatra la sua originaria bellezza, garantendone al tempo stesso la durabilità nel tempo e la sicurezza strutturale. Il progetto sarà curato dalla Soprintendenza ai Beni Culturali di Ragusa, che si occuperà anche dell’appalto dei lavori, assicurando la massima trasparenza e qualità nella fase esecutiva.

Il Loggiato del Sinatra, realizzato nel Settecento, rappresenta uno degli esempi più armoniosi di architettura barocca in Sicilia ed è parte integrante della storia e dell’identità culturale di Ispica. Il suo recupero contribuirà non solo alla tutela del patrimonio artistico locale, ma anche alla promozione turistica della città e dell’intero territorio ibleo.

Il finanziamento nasce da un emendamento dell’on. Ignazio Abbate inserito nell’ultima manovra finanziaria regionale.

A darne notizia è stato l’onorevole Ignazio Abbate, che ha sottolineato come il risultato sia frutto di una sinergia istituzionale e di un impegno condiviso per la salvaguardia del patrimonio culturale siciliano.

