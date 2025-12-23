Nuova vita per gli impianti sportivi di Ragusa: interventi da oltre un milione di euro. Ecco le strutture interessate

agusa festeggia una svolta significativa nel settore sportivo grazie ai finanziamenti ottenuti dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la ristrutturazione e l’ammodernamento di importanti impianti comunali. La città potrà finalmente contare su spazi sportivi più sicuri, moderni e accoglienti per ragazzi, ragazze e famiglie.

L’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, ha annunciato che due decreti regionali permetteranno interventi chiave su tre strutture: gli impianti Biazzo (Ex Enal), Ottaviano (Colajanni) e Tumino (Gaddimeli). Il primo decreto prevede il finanziamento di circa 508.000 euro, di cui 20.000 a carico del bilancio comunale, per la ristrutturazione degli spogliatoi e l’adeguamento dell’illuminazione negli impianti di Biazzo e Ottaviano. Il secondo intervento, del valore complessivo di 582.000 euro, con 34.000 euro a carico del Comune, riguarda la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica per l’impianto di Marina di Ragusa, recentemente intitolato a Sebastiano Tumino.

L’assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha sottolineato l’importanza di questi lavori, evidenziando come le nuove strutture miglioreranno l’esperienza sportiva quotidiana di centinaia di giovani, garantendo ambienti confortevoli e funzionali. “Ristrutturare gli spogliatoi del Biazzo e dell’Ottaviano significa valorizzare la passione dei nostri ragazzi, offrendo spazi degni del livello sportivo di Ragusa e accogliendo squadre avversarie in strutture adeguate. Con il nuovo manto sintetico a Marina, l’impianto Tumino diventerà un punto di riferimento per il calcio e lo sport giovanile nella nostra città”, ha dichiarato Digrandi.

In aggiunta, per l’impianto Ottaviano si sta valutando la possibilità di installare un manto omologabile per hockey e calcio giovanile, un obiettivo tecnico complesso ma prioritario per offrire strutture all’avanguardia.

© Riproduzione riservata