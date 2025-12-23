La gestione del personale psicologico nelle Aziende Sanitarie Provinciali di Ragusa e della Sicilia è al centro di un acceso dibattito dopo la pubblicazione del primo report dell’Ordine degli Psicologi della Regione Siciliana, presentato all’Assessorato regionale alla Salute. Il documento ricostruisce le procedure di reclutamento dei dirigenti psicologi negli ultimi quindici anni, rivelando un quadro […]
Nuova vita per gli impianti sportivi di Ragusa: interventi da oltre un milione di euro. Ecco le strutture interessate
23 Dic 2025 13:30
agusa festeggia una svolta significativa nel settore sportivo grazie ai finanziamenti ottenuti dall’Assessorato regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la ristrutturazione e l’ammodernamento di importanti impianti comunali. La città potrà finalmente contare su spazi sportivi più sicuri, moderni e accoglienti per ragazzi, ragazze e famiglie.
L’assessore ai Lavori Pubblici, Gianni Giuffrida, ha annunciato che due decreti regionali permetteranno interventi chiave su tre strutture: gli impianti Biazzo (Ex Enal), Ottaviano (Colajanni) e Tumino (Gaddimeli). Il primo decreto prevede il finanziamento di circa 508.000 euro, di cui 20.000 a carico del bilancio comunale, per la ristrutturazione degli spogliatoi e l’adeguamento dell’illuminazione negli impianti di Biazzo e Ottaviano. Il secondo intervento, del valore complessivo di 582.000 euro, con 34.000 euro a carico del Comune, riguarda la realizzazione di un nuovo manto in erba sintetica per l’impianto di Marina di Ragusa, recentemente intitolato a Sebastiano Tumino.
L’assessore allo Sport, Simone Digrandi, ha sottolineato l’importanza di questi lavori, evidenziando come le nuove strutture miglioreranno l’esperienza sportiva quotidiana di centinaia di giovani, garantendo ambienti confortevoli e funzionali. “Ristrutturare gli spogliatoi del Biazzo e dell’Ottaviano significa valorizzare la passione dei nostri ragazzi, offrendo spazi degni del livello sportivo di Ragusa e accogliendo squadre avversarie in strutture adeguate. Con il nuovo manto sintetico a Marina, l’impianto Tumino diventerà un punto di riferimento per il calcio e lo sport giovanile nella nostra città”, ha dichiarato Digrandi.
In aggiunta, per l’impianto Ottaviano si sta valutando la possibilità di installare un manto omologabile per hockey e calcio giovanile, un obiettivo tecnico complesso ma prioritario per offrire strutture all’avanguardia.
© Riproduzione riservata