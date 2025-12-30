Nuova governance per il Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa

Si completa il nuovo assetto di governance del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa. Con la nomina del professor Filippo Spadola, deliberata dall’assemblea dei soci, è stato ufficialmente costituito il nuovo Consiglio di amministrazione dell’ente che rappresenta un presidio strategico per la formazione universitaria e lo sviluppo culturale del territorio ibleo.

Il Cda risulta ora composto dal prof. Filippo Spadola, dall’avvocato Domenico Arezzo, designato dalla Regione Siciliana, e dal prof. Santo Burgio, nominato dall’Università di Catania. Una squadra che unisce competenze accademiche, giuridiche e istituzionali, chiamata a guidare una fase delicata e decisiva per il futuro del Consorzio.

Il professor Spadola porta in dote un curriculum professionale e scientifico di alto profilo. Presidente del consiglio direttivo dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Ragusa, è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina e ricopre numerosi incarichi in ambito scientifico e accademico, maturando un’esperienza consolidata nella gestione di organismi complessi.

La sua nomina rappresenta un segnale di continuità e rafforzamento del legame tra il mondo universitario, la ricerca e il territorio. Il Consorzio Universitario di Ragusa è infatti chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nel promuovere offerta formativa, innovazione e crescita culturale, in sinergia con le istituzioni regionali e gli atenei di riferimento.

