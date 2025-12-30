Home / Attualità

Nuova governance per il Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa

30 Dic 2025 16:58

Si completa il nuovo assetto di governance del Consorzio Universitario della Provincia di Ragusa. Con la nomina del professor Filippo Spadola, deliberata dall’assemblea dei soci, è stato ufficialmente costituito il nuovo Consiglio di amministrazione dell’ente che rappresenta un presidio strategico per la formazione universitaria e lo sviluppo culturale del territorio ibleo.

Il Cda risulta ora composto dal prof. Filippo Spadola, dall’avvocato Domenico Arezzo, designato dalla Regione Siciliana, e dal prof. Santo Burgio, nominato dall’Università di Catania. Una squadra che unisce competenze accademiche, giuridiche e istituzionali, chiamata a guidare una fase delicata e decisiva per il futuro del Consorzio.

Il professor Spadola porta in dote un curriculum professionale e scientifico di alto profilo. Presidente del consiglio direttivo dell’Ordine dei Veterinari della provincia di Ragusa, è professore associato presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie dell’Università di Messina e ricopre numerosi incarichi in ambito scientifico e accademico, maturando un’esperienza consolidata nella gestione di organismi complessi.

La sua nomina rappresenta un segnale di continuità e rafforzamento del legame tra il mondo universitario, la ricerca e il territorio. Il Consorzio Universitario di Ragusa è infatti chiamato a svolgere un ruolo sempre più centrale nel promuovere offerta formativa, innovazione e crescita culturale, in sinergia con le istituzioni regionali e gli atenei di riferimento.

