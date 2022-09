Nuova aggressione a Scoglitti. Dopo multa calci e pugni a tre vigili urbani

Amareggiato il sindaco di Vittoria, Francesco Aiello: "L’ episodio di gratuita violenza, verificatosi ieri sera a Scoglitti, in danno di tre agenti di Polizia Locale, che hanno riportato ferite a causa dell’aggressione subita, mi inquieta e conferma la necessità’ di interventi urgenti e coordinati per arginare e debellare questi fenomeni.

In merito all’aggressione violenta subita da due agenti della polizia locale a Scoglitti il gruppo consiliare di Fratelli d’Italia e la coordinatrice cittadina Monia Cannata hanno espresso vicinanza e solidarietà.