Novità a Ragusa: Castello aperto più a lungo e collegato via treno

Il Castello di Donnafugata si prepara ad accogliere visitatori e turisti con importanti novità per la stagione primaverile ed estiva 2026. A partire dal 1° aprile, infatti, l’orario di apertura è stato esteso: il sito sarà visitabile tutti i giorni dalle 9 alle 19, con permanenza consentita fino alle 19:45 e orario continuato.

Confermata anche l’apertura nelle principali giornate festive, tra cui Pasqua (5 aprile), Pasquetta (6 aprile), 25 aprile, 1 maggio e 2 giugno, garantendo così continuità nell’offerta culturale durante i periodi di maggiore affluenza.

Grande attesa per il ritorno della Barocco Line, il collegamento ferroviario turistico che, a partire da domenica 5 aprile e fino a settembre, sarà attivo nei giorni festivi. Il servizio collegherà alcune delle principali mete del sud-est siciliano – Fontane Bianche, Avola, Noto, Pozzallo, Scicli, Modica e Ragusa – includendo naturalmente una fermata dedicata proprio al Castello di Donnafugata.

Sono previste 5-7 corse giornaliere ogni due ore, offrendo un’opportunità comoda e sostenibile per visitare il territorio. I biglietti potranno essere acquistati online, tramite app o direttamente in stazione, mentre chi salirà alla fermata del Castello potrà acquistare il titolo di viaggio anche a bordo. Previsti sconti per famiglie e gratuità per i bambini fino a 3 anni, oltre al servizio bici gratuito.

Un incentivo interessante per i visitatori: presentando alla biglietteria del Castello il biglietto del treno validato nello stesso giorno, si potrà accedere a una riduzione sul costo d’ingresso. Inoltre, ogni prima domenica del mese sarà possibile visitare il sito con un biglietto speciale di 4 euro.

Tra gli appuntamenti più attesi, il 18 e 19 aprile 2026 il Castello aderisce alle Giornate Nazionali delle Case della Memoria con l’evento “Donnafugata si racconta”, che prevede visite guidate speciali al Castello, al parco e al Mudeco. La partecipazione sarà possibile solo su prenotazione.

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