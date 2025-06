Notti in spiaggia per la vita: la missione dei volontari WWF con le tartarughe caretta-caretta

Non c’è giorno che il report dei volontari del WWF non venga aggiornato. Con Oleana Prato, biologa ed operatrice di WWF Italia, sul campo che negli anni è riuscita a creare una rete di volontari i quali si sono appassionati alla ricerca ed alla salvaguardia della nidificazione da parte delle mamme tartarughe caretta-caretta, le tartarughe marine che in piena notte lasciano il mare per deporre nelle spiagge, soprattutto nelle parti dove la sabbia è asciutta, le loro uova che si schiuderanno in un periodo che và dai 45 ai 50 giorni di incubazione. Oleana Prato ha creato una rete di volontari grazie all’entusiasmo che pone nell’essere lei stessa volontaria.

Oggi la riflessione di Salva Caravello, volontaria del WWF che vive a Modica e che assieme ad Oleana Prato ed a Pietro Lancetti sono puntualmente presenti sul litorale nella cura dei nidi e nella scoperta di essi.

Una riflessione sul ruolo del volontariato, del come ci si riesce ad arricchire lasciandosi trasportare dalla volontà e dal cuore. Da anni più che mai, da quando le mamme tartarughe hanno scelto le coste della Sicilia per nidificare. “Fare qualcosa perché si è retribuiti è un conto ma essere volontariato senza percepire niente economicamente è un’altra cosa – Salva Caravello affida la sua riflessione nel post del suo profilo fb – perché il volontario è una persona che si mette a disposizione di una causa in cui crede. Il volontario è una persona principalmente sensibile la quale crede che qualcosa, grazie al suo operato, possa cambiare. E’ credere in un mondo migliore, è credere in Madre Natura e rispettarla. Non è semplice essere volontario, è fatica; ma volete mettere le soddisfazioni, vedere i bambini che sorridono, gli adulti che imparano e ogni volta anche noi impariamo qualcosa di nuovo. Creare una squadra ben assortita, stringere legami e soprattutto ringraziare la natura per lo spettacolo che ti regala anche lei gratuitamente”.

