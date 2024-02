Notte “movimentata” a Ragusa: ferito uno straniero e rubate le monetine dei distributori in tribunale e scuola

Si è recato al pronto soccorso dell’ospedale Giovanni Paolo II con una ferita superficiale da arma da taglio per poi allontanarsi di sua volontà. Si tratta di un giovane straniero probabilmente nord africano, ferito forse al culmine di un alterco in centro a Ragusa. Sulla vicenda indaga la polizia.

UN FURTO IN PIAZZA SAN GIOVANNI

Sempre in centro a Ragusa, alla sede del Tribunale di ex palazzo Ina di piazza San Giovanni è stato commesso un furto. Ignoti si sono introdotti stanotte negli uffici e hanno sottratto le monetine contenutenelle macchinette che distribuiscono bevande. Sul furto sono in corso indagini dei carabinieri che sembrano già aver individuato l’autore.

I militari, attraverso l’interrogazione delle immagini di videosorveglianza interne ed esterne che coprono l’area in questione ed il repertamento di impronte lasciate dal responsabile, sono ora sulle tracce di un noto pregiudicato del posto il quale, sempre nella medesima notte, potrebbe aver agito in modo del tutto analogo anche verso un secondo bersaglio, una scuola via Teocrito, ove questa mattina è stato scoperto un medesimo furto.

